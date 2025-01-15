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Мода и Шоу-бизнес

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Джоли вместе с детьми замечена на прогулке в Лос-Анджелесе

Джоли вместе с детьми замечена на прогулке в Лос-Анджелесе

Актриса завершила восьмилетний бракоразводный процесс с Бредом Питтом На днях папарацци засняли Анджелину Джоли, прогуливающуюся с детьми, Кноксом и Вивьен, во время визита в магазин здорового питания в Лос-Анджелесе.

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