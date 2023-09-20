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Китайская художница объяснила, почему с этим флагом Украина обречена

Китайская художница объяснила, почему с этим флагом Украина обречена

В 90-е Украину предупреждали. Над пророчеством художницы из Китая смеялся весь Киев. Но вот что произошло потом.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
пресловутый фэншуй  не работает нигде. Фуфло  это.
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3 час.
Ольга Скобликова
&quot;Не работает фэн-шуй на Украине.&quot; - это была шутка-юмора. 😀
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3 час.
Владимир Барышев
Да им хоть поперек, хоть наперекосяк, с таким гимном и флажком, да их фашисткой идеологией, ловить нечего!
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1 час.

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