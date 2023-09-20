Китайская художница объяснила, почему с этим флагом Украина обречена

Абсолютный рейтингПолитикаПодписатьсяКитайская художница объяснила, почему с этим флагом Украина обречена В 90-е Украину предупреждали. Над пророчеством художницы из Китая смеялся весь Киев. Но вот что произошло потом.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииВладимир Алтайцевпресловутый фэншуй не работает нигде. Фуфло это.Ответить3 час.Ольга Скобликова"Не работает фэн-шуй на Украине." - это была шутка-юмора. 😀Ответить3 час.Владимир БарышевДа им хоть поперек, хоть наперекосяк, с таким гимном и флажком, да их фашисткой идеологией, ловить нечего!Ответить1 час.
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