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США отказались передавать $400 млн Украине

США отказались передавать $400 млн Украине

Администрация президента США Дональда Трампа отказалась передавать дополнительную военную помощь Украине на сумму $400 млн, утвержденную конгрессом, заявил сенатор Дик Дурбин (демократ от штата Иллинойс) на слушаниях в комитете по ассигнованию 22 июля.

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