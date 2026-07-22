США отказались передавать $400 млн Украине

Администрация президента США Дональда Трампа отказалась передавать дополнительную военную помощь Украине на сумму $400 млн, утвержденную конгрессом, заявил сенатор Дик Дурбин (демократ от штата Иллинойс) на слушаниях в комитете по ассигнованию 22 июля.
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