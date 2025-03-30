Мыть посуду — занятие не самое приятное, особенно когда в раковине скопилась целая гора. Только закончишь с кружками и тарелками, как вдруг вспоминаешь: еще же кастрюля или сковорода! А в духовке стоит жирный противень, который придется долго и тщательно отмывать.
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