Главный дипломат ФРГ поведала душераздирающую историю о том, как Путин «спустил собаку на Меркель» После победы Владимира Путина на президентских выборах министр иностранных дел ФРГ Анналена Шарлотта Альма Бербок изрекла: "Выборы в России были выборами без выбора".
Путин травил Меркель собаками
Комментарии
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лл
лина любимцева
"Бербздык" - это вы здорово придумали....👍👍👍👍
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16 час.
Геннадий Шалавеюс
родители правильно назвали её собакой женского рода, АЛЬМА как в воду глядели!
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6 час.
Светлана Путря
Ну, что вы, это другое…😂
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2 час.
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