Главный дипломат ФРГ поведала душераздирающую историю о том, как Путин «спустил собаку на Меркель» После победы Владимира Путина на президентских выборах министр иностранных дел ФРГ Анналена Шарлотта Альма Бербок изрекла: "Выборы в России были выборами без выбора".