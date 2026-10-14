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В ФБР опровергли сообщения о прибытии директора бюро Пателя в Россию

В ФБР опровергли сообщения о прибытии директора бюро Пателя в Россию

Федеральное бюро расследований (ФБР) США опровергло сообщения о прибытии директора ведомства Кэша Пателя в Россию.

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