В ФБР опровергли сообщения о прибытии директора бюро Пателя в Россию

Федеральное бюро расследований (ФБР) США опровергло сообщения о прибытии директора ведомства Кэша Пателя в Россию.
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