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"Американский спорт - самый чистый спорт в мире". Просто верь.

"Американский спорт - самый чистый спорт в мире". Просто верь.

"Звезда сборной США по гимнастике Симона Байлз снялась с очередных соревнований на Олимпиаде и объявила, что состояние здоровья не позволит ей участвовать «из-за неспособности мысленно сосредоточиться достаточно, чтобы участвовать в соревнованиях».

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Василий Целовальников
Америкосы, Норвегия и др. ХАМЯТ, а Россию гнобят за каждую мелочь!!!
Ваша Светлость
А чё фотку "спорЦменки " ниже пояса обрезали, чтоб яиц не было видно?
Искандер
Дааа... Фотографии Семёна Байлза впечатляют.
Andrey Korolkevic
А для России и милдронат запрещён...допинг понимаешь...
Евгений Шаранхаев
А кто WADA наделил полномочиями давать разрешения на употребление допинга? Их дело - присекать и не смешивать участие в соревнованиях больных и здоровых. Или пусть тогда на соревнованиях публикуют списки - такой-то и такая-то соревнуются, принимая таком-то лекарство с нашего разрешения. Будем соответственно реагировать.
Житель Земли Макаренков
Вадим Скоробогатов
И тем не менее США впереди России по медалям......Как это?
Борис Осипов
Пока...
Вадим Скоробогатов
Посмотрим....
Ваша Светлость
В СШП сколько народу живёт?
Вадим Скоробогатов
А причём тут сколько живёт народу в пиндостане?
SL
А кто подтвердит достоверно, что все медали чистые, а не терапевтически удобренные?! Разве этот и много других подобных примеров об этом не говорят? Тогда «роса в глаза» и базар смысла не имеет.
anatolijs petrovs
Запад самая грязная система в спорте.
леонид жильцов
Это также верно как то что американцы были на Луне и в колбе которую показывал афроамериканец образец биологического оружия из Ирака, и то что башни близнецы сбили арабы -террористы и то что Бидон честно выиграл выборы у Трампа.
Виктор Каменский
А что,есть варианты,пока наш номер без флага и гимна,глотаем молча.
Silver Kont
А что вы хотели от потомков бандитов и проституток, переезжавших на ПМЖ из гейропы?
Виктор Ершов
Похоже, что готовится новое наступление на российских олимпийцев. Главная всей планеты ВАДА, запросила результаты всех тестов и российского ВАДА . Если регламентом это не предусматривается, то направлять нельзя. Готовиться очередная провокация. Ведь провокации для них как препарат для Бэйлз.
Валентин Щербаков
Пиндосы вообще самая грязная нация....в мире спорта и.... по жизни.
Иван Петров
Интересно, а если нашим спортсменам дать препараты Байлз или "астматиков", мировые рекорды будут перекрыты россиянами в три раза ? ))))
SL
С такой деланной «чистотой» родилась та страна в грехе и подохнет в вонючем саване.
Геннадий Бережнов
Симона так и стала звездой, а в Японии не прокатило. Думаю там таких, с детства больных, десятки!
Игорь Емельянов
Американские спортсмены, это покемоны. После приема такого количества наркотиков и стимуляторов. Они просто генетические уроды. Со свернутыми набок мозгами.
Игорь Емельянов
Ребята нахер нужны такие "олимпийские игры" может пора вернуться к Играм доброй воли" и не допускать на них покемонов из США. Только после сдачи допинг тестов на общих условиях. А ещё не допускать трансформеров.

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