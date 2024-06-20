Судилище имени Жана МишеляВо Франции начался судебный процесс в отношении двух женщин, утверждавших, что первая леди Франции Брижит Макарон на самом деле родилась мужчиной.
Судилище имени Жана Мишеля
Комментарии
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Регина Толстоброва
Она вообще на урода похожа, ни на женщину, ни на мужика.
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7 час.
И
Искандер
Как бы то ни было. паскудно вытаскивать на обсуждение глубоко личное в жизни человека, кем бы он/она ни был.
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6 час.
Наталия
Насколько я в курсе, во Франции это не запрещено, поэтому даже если это и так, Макрон закон не нарушил. При всем моем негативном отношении и лично к Макрону, и к смене пола и т.д., не вижу оснований для газетной шумихи ни у них, ни у нас. Это личное дело Макрона и Брижит.
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5 час.
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