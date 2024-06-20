Судилище имени Жана Мишеля

Как бы то ни было. паскудно вытаскивать на обсуждение глубоко личное в жизни человека, кем бы он/она ни был.

Наталия

Насколько я в курсе, во Франции это не запрещено, поэтому даже если это и так, Макрон закон не нарушил. При всем моем негативном отношении и лично к Макрону, и к смене пола и т.д., не вижу оснований для газетной шумихи ни у них, ни у нас. Это личное дело Макрона и Брижит.