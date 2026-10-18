Разработчики задействовали графический процессор консоли для локального запуска языковых моделей Разработчик abhi245y представил PS5LM Plus — приложение, позволяющее запускать большие языковые модели непосредственно на взломанной PlayStation 5.
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