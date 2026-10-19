Во Всероссийском детском центре «Смена» открылась международная смена «Мост дружбы: Россия и мир». В ней принимают участие школьники из Египта, Мадагаскара, Туниса, Конго, Уганды, Центральноафриканской Республики, Южно-Африканской Республики и Монголии.