Во Всероссийском детском центре «Смена» открылась международная смена «Мост дружбы: Россия и мир». В ней принимают участие школьники из Египта, Мадагаскара, Туниса, Конго, Уганды, Центральноафриканской Республики, Южно-Африканской Республики и Монголии.
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