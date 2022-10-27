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Подозреваемые заговорили: коммерческий директор Собчак, которому грозит до 15 лет, дал на нее показания

Подозреваемые заговорили: коммерческий директор Собчак, которому грозит до 15 лет, дал на нее показания

Неприятности в жизни Ксении Анатольевны продолжаются. Пока она активно вещает в соцсетях и защищает своего коммерческого директора, он плодотворно сотрудничает со следствием и не в пользу Собчак.

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