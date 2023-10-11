Российская компания представила интеллектуальную защитную каску

Компания Proteqta, базирующаяся в России, представила новую «умную» каску, способную не только обеспечить надежную защиту головы носителя, но и предлагающую ряд инновационных функций, выводящих безопасность труда на новый уровень.
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