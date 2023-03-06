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Баринов о срыве трансфере в «Бешикташ»: «Это уже прошлое. Я кайфую в «Локомотиве»!»

Баринов о срыве трансфере в «Бешикташ»: «Это уже прошлое. Я кайфую в «Локомотиве»!»

Дмитрий Баринов не переживает из-за срыва своего перехода из «Локомотива» в «Бешикташ». — Ты отошел от истории с «Бешикташем»? — Мне это уже неинтересно, это прошлое.

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