В Барнауле предпринимателя оштрафовали на 60 тысяч за продажу спиртного подростку

Осужденный и ранее привлекался к ответственности за аналогичные преступления Центральный районный суд Барнаула оштрафовал на 60 тысяч рублей индивидуального предпринимателя за продажу алкоголя несовершеннолетнему, сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.