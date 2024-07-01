В Барнауле предпринимателя оштрафовали на 60 тысяч за продажу спиртного подростку

Осужденный и ранее привлекался к ответственности за аналогичные преступления Центральный районный суд Барнаула оштрафовал на 60 тысяч рублей индивидуального предпринимателя за продажу алкоголя несовершеннолетнему, сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.
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