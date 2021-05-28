Желание жить

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИДети и семьяЖелание житьМария Петровна сидела у окна. Отмыть бы его, но ни сил, ни желания не было. Огород зарастал крапивой и лопухом.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьпросто ВалентинаДа,это правда, чтобы жить, надо хотеть жить. Жить для кого-то, чего-то. А у бабули теперь есть смысл жизни. Хорошо, что такая соседка рядом.Сергей ЮгЗапСибКрасивая сказка. В реальной жизни все гораздо прозаичней: у кого из пожилых или одиноких есть возможность, перебираются в благоустроенное жилье. Много тому примеров, да я и сам из таких, просто мы с женой просекли ситуацию заранее, еще до пенсии. А у кого нет возможности и дети не состоятельные, так и борются за выживание до конца жизни.Комментировать
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