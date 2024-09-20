Очередное покушение с украинским следом

Райан Раут в Киеве: американец планировал покушение на Дональда Трампа. Как и ожидалось, первое покушение на Трампа не стало последним, спустя довольно короткое время была совершена новая попытка убить его.
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