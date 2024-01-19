Как обеспечить безопасность при аренде комнаты

Аренда комнаты — это совсем другой опыт, чем аренда целой квартиры. Вот как обезопасить себяНедавние экономические потрясения, инфляция и рост аппетитов арендодателей привели к тому, что людям, снимающим жильё, стали не по карману целые квартиры и им приходится обратить внимание на комнаты.
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