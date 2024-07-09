Жительница Новосибирской области пропала в Геленджике после затопления яхты

Группа туристов осваивала азы вождения водного транспорта.Краснодарским следственным отделом на транспорте и сотрудниками МЧС продолжаются поиски жительницы Новосибирской области, пропавшей после затопления яхты в Чёрном море в акватории Геленджика.
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