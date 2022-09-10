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Представительство ДНР в СЦКК сообщило о гибели девяти мирных жителей в результате обстрелов со стороны Украины

Представительство ДНР в СЦКК сообщило о гибели девяти мирных жителей в результате обстрелов со стороны Украины

За прошедшие сутки погибли девять мирных жителей в результате обстрелов со стороны Вооруженных формирований Украины, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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