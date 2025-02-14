Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Бах будет лично нести ответственность»: IBA подаёт жалобу из-за допуска Хелиф и Юйтин к Олимпиаде в Париже.

«Бах будет лично нести ответственность»: IBA подаёт жалобу из-за допуска Хелиф и Юйтин к Олимпиаде в Париже.

АВТОР: Борислав Головин IBA оспаривает допуск Хелиф и Юйтин к Играм в Париже IBA подаёт жалобу к генеральному прокурору Швейцарии Штефану Блеттеру по поводу допуска к Олимпиаде в Париже проваливших гендерный тест Иман Хелиф и Линь Юйтин.

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