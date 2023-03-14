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Опубликованы кадры наземных испытаний российского беспилотника ТрАМП

Опубликованы кадры наземных испытаний российского беспилотника ТрАМП

Начались завершающие наземные испытания нового российского транспортного беспилотника ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа).

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