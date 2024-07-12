«Роковой шаг»: эксперты оценили идею «зонтика» польской ПВО для Украины

3 дня назад 12K прочитали Эксперт Дандыкин: «Мы имеем полное право на ответный огонь» Фактически лишившаяся своего ПВО, Украина уже в скором временем может обзавестись польским «зонтиком» противовоздушной обороны.
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