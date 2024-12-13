БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Марат НУРГОЖАЕВ  Учитывая, что отъявленный русофоб молдавского происхождения по имени Валериу Киверь, отбывший пятилетний срок в гостеприимном Душанбе в качестве главы программного офиса ОБСЕ, совсем не справился с возложенной на него коллективным Западом ключевой обязанностью по выдавливанию России из Таджикистана, ему ещё летом пришлось спешно подбирать замену.

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