Таджикистан: о напрасных потугах художника из Австрии под ширмой ОБСЕ

Марат НУРГОЖАЕВ Учитывая, что отъявленный русофоб молдавского происхождения по имени Валериу Киверь, отбывший пятилетний срок в гостеприимном Душанбе в качестве главы программного офиса ОБСЕ, совсем не справился с возложенной на него коллективным Западом ключевой обязанностью по выдавливанию России из Таджикистана, ему ещё летом пришлось спешно подбирать замену.