В Колумбии семьи военных, сражавшихся за ВСУ, не могут вернуть их тела

Военные из Колумбии отправляются на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) с надеждой на высокие заработки, рассказали их близкие в беседе с РИА Новости.
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