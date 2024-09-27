В Уфе снесли аллею, посвященную СВО: следователи возбудили дело

УФА, 27 сентября, ФедералПресс. Следователи отдела Октябрьского района Уфы СУ СКР по Башкирии завели дело по статье о халатности после сноса «Аллеи возвращения домой», которая была посвящена участникам специальной военной операции и присоединению новых территорий.