В Уфе снесли аллею, посвященную СВО: следователи возбудили дело

УФА, 27 сентября, ФедералПресс. Следователи отдела Октябрьского района Уфы СУ СКР по Башкирии завели дело по статье о халатности после сноса «Аллеи возвращения домой», которая была посвящена участникам специальной военной операции и присоединению новых территорий.
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