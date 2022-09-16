Специалисты войск РХБ защиты Восточного военного округа ликвидировали очаг условного химического загрязнения

Специалисты войск РХБ защиты Восточного военного округа ликвидировали очаг условного химического загрязнения

По условиям тренировки разведчики подразделения РХБ защиты, с помощью войсковых приборов химической разведки, быстро определили состав химических компонентов.

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