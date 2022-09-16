Специалисты войск РХБ защиты Восточного военного округа ликвидировали очаг условного химического загрязнения

По условиям тренировки разведчики подразделения РХБ защиты, с помощью войсковых приборов химической разведки, быстро определили состав химических компонентов.
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