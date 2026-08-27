На поддержку сельхозпроизводителей правительство направит 9,5 млрд рублей

Ситуация с логистикой в Азово-Черноморском бассейне сейчас непростая. Ведется работа по изменению маршрутов перевозок грузов, заявил в ходе заседания правительства 27 августа 2026 года, в четверг, премьер-министр Михаил Мишустин.