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Журнал «Профиль»

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На поддержку сельхозпроизводителей правительство направит 9,5 млрд рублей

На поддержку сельхозпроизводителей правительство направит 9,5 млрд рублей

Ситуация с логистикой в Азово-Черноморском бассейне сейчас непростая. Ведется работа по изменению маршрутов перевозок грузов, заявил в ходе заседания правительства 27 августа 2026 года, в четверг, премьер-министр Михаил Мишустин.

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