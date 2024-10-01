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Кровавый праздник в Израиле

Кровавый праздник в Израиле. Танцы и песни: "Ливан наш! И это только начало!"*Еврейский праздник Рош аШана (ראש השנה) отмечается в честь сотворения мира, он символизирует начало нового года и завершение года уходящего.

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