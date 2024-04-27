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Рогов назвал причины отвода ВСУ танков Abrams из зоны боевых действий

Рогов назвал причины отвода ВСУ танков Abrams из зоны боевых действий

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отвели из зоны боевых действий предоставленные США танки Abrams M1A1 из-за падения акций их производителей на рынке, в силу невозможности дальнейшей продажи боевой техники, которая силишкам уязвима и легко горит.

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