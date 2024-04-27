Рогов назвал причины отвода ВСУ танков Abrams из зоны боевых действий

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отвели из зоны боевых действий предоставленные США танки Abrams M1A1 из-за падения акций их производителей на рынке, в силу невозможности дальнейшей продажи боевой техники, которая силишкам уязвима и легко горит.