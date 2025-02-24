Самопознание и преображение: астролог назвал 2 «золотых» периода 2025 года Алёна ЮрьеваКаждый из нас сталкивается с моментами, когда жизнь кажется слишком бурной и непредсказуемой, а внутренний баланс теряется в потоке суеты.
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