Самопознание и преображение: астролог назвал 2 «золотых» периода 2025 года Алёна ЮрьеваКаждый из нас сталкивается с моментами, когда жизнь кажется слишком бурной и непредсказуемой, а внутренний баланс теряется в потоке суеты.