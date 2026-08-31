Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Культурой в России правит СТАРАЯ "НОВАЯ ВОЛНА"- Новая волна из старого г...вна.

    Новая волна выплеснула старое дерьмо.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Tigra07
Tigra07

Главные дояры опять не поделили почитателей? И устроили информационные разборки? Так это же просто решить - не упоминать их нигде и совсем, не покупать билеты на их "творчество". Другими словами - перестать позволять им доить себя. Кто мешает?

Профиль пользователя 147683 Сероев
147683 Сероев

Все бы ничего Да только это г.......с такой подачей считает нас т е народ за г........Не смотрю совсем 2 еврейских канала -ПЕРВЫЙ И НТВ эТО НЕ КАНАЛЫ А ДИВЕРСИЯ против русского народа