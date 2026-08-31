Культурой в России правит СТАРАЯ "НОВАЯ ВОЛНА"- Новая волна из старого г...вна.

Новая волна выплеснула старое дерьмо.
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И чего ругаются в комментариях. Кто-то же приперся на это действо😂
Это же американский десант. Релоканты.
Главные дояры опять не поделили почитателей? И устроили информационные разборки? Так это же просто решить - не упоминать их нигде и совсем, не покупать билеты на их "творчество". Другими словами - перестать позволять им доить себя. Кто мешает?
Все бы ничего Да только это г.......с такой подачей считает нас т е народ за г........Не смотрю совсем 2 еврейских канала -ПЕРВЫЙ И НТВ эТО НЕ КАНАЛЫ А ДИВЕРСИЯ против русского народа
Налетай, торопись, покупай живопись!
Это не новая волна , а это сборище старых звездунов. Позор!