Смешные мемы и картинки про овощи

Здоровая подборка юмора для вашей пользы! Хрен там по самые помидоры! фото: соцсетиВы сегодня огурцом, хвост морковкой, нос картошкой, модный лук? Не пугайтесь: День овощей отмечается в России 4 сентября!Овощи — неисчерпаемый источник не только витаминов и клетчатки, но и мемов с приколами.