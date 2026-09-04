Смешные мемы и картинки про овощи

Здоровая подборка юмора для вашей пользы! Хрен там по самые помидоры! фото: соцсетиВы сегодня огурцом, хвост морковкой, нос картошкой, модный лук? Не пугайтесь: День овощей отмечается в России 4 сентября!Овощи — неисчерпаемый источник не только витаминов и клетчатки, но и мемов с приколами.
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