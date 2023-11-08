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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Челябинцы с начала года возвели пять тысяч коттеджей и две тысячи садовых домиков

Жители Челябинской области в январе—сентябре 2023 года возвели 5 тысяч 119 коттеджей и 1 тысячу 805 садовых домиков на территориях садовых товариществ (СНТ), что составило 58,2 процентов от общего объема жилья, построенного в регионе.

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