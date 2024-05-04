В Финляндии предложили запретить доступ России к Калининграду

Директор Института международных отношений Финляндии и кандидат в депутаты Европарламента от партии «Национальная коалиция» Мика Аалтола предложил ограничить перемещение россиян между Калининградской областью и остальной территорией России.
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