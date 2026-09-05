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Газета.ру

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Ferrari кандидата в депутаты Госдумы Ибышева вдребезги разбилась в центре Москвы

Ferrari кандидата в депутаты Госдумы Ибышева вдребезги разбилась в центре Москвы

В центре Москвы Ferrari Superfast попала в серьезную аварию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.«Феррари» бывшего кандидата в депутаты Госдумы Игоря Ибышева вдребезги разбилась в центре Москвы — спорткар влетел в припаркованный «фольксваген туарег».

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