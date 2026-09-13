БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Ответка» за шпроты? Латвия решила установить пошлину в 300% на наше транзитное зерно

«Ответка» за шпроты? Латвия решила установить пошлину в 300% на наше транзитное зерно

За такую «гениальную» идею тугодумы-прибалтам может неслабо прилететь и от Брюсселя, и ООН и от мигрантов Андрей Захарченко Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Материал комментируют: Леонид Холод Латвия намерена установить пошлину в 300% на зерно российского и белорусского происхождения.

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