Простые уравнения: «Пикник» и Deep Purple изучают математику

В разгар лета новыми альбомами порадовали публику и российские, и зарубежные ветераны рока — причем в обоих случаях дали свои трудам названия с арифметическим уклоном, сконцентрировав внимание на самом маленьком простом числе.
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