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Поставки картофеля в Алтайский край увеличились более чем в пять раз с начала 2026 года

Поставки картофеля в Алтайский край увеличились более чем в пять раз с начала 2026 года

За год объем ввоза вырос более чем на тысячу тонн С начала 2026 года в Алтайский край ввезли 1308 тонн свежего картофеля из Казахстана и Киргизии.

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