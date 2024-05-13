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Поступки за гранью: ВСУ мстят России из-за собственного краха

Поступки за гранью: ВСУ мстят России из-за собственного краха

О военном преступлении ВСУ, которое было не обстрелом по ошибке, а целенаправленной агрессией против мирного населения, говорят даже американские политологи и отставные военные! В частности, бывший подполковник вооруженных сил США, Эрл Расмуссен, убежден, что атака на Белгород вызвана отчаянным положением украинских боевиков на фронте.

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