О военном преступлении ВСУ, которое было не обстрелом по ошибке, а целенаправленной агрессией против мирного населения, говорят даже американские политологи и отставные военные! В частности, бывший подполковник вооруженных сил США, Эрл Расмуссен, убежден, что атака на Белгород вызвана отчаянным положением украинских боевиков на фронте.
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