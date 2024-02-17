В ближайшие выходные, 17-18 февраля 2024 года, в регионах России пройдут массовые рейды ГИБДД

В эти выходные, с 17 по 18 февраля 2024 года, в регионах России пройдут масштабные рейды ГИБДД. С 17 по 18 февраля 2024 года сотрудники ГИБДД начнут рейды в большинстве регионов России, проводя массовые проверки водителей на дорогах.
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