Назван автопроизводитель, машины которого никто не любит

Ежегодно аналитическое агентство «Consumer Reports» проводит опросы обладателей трехлетних автомобилей, подсчитывая количество жалоб на машины, и выставляя оценки за комфорт, водительский опыт, а также удобство использования и владения.
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