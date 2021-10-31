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Сатановский рассказал о неожиданном ответе РФ на ядерные угрозы союзников США

Сатановский рассказал о неожиданном ответе РФ на ядерные угрозы союзников США

Странам Североатлантического альянса, а также другим союзникам Соединенных Штатов Америки не следует провоцировать Вашингтон в вопросе пересмотра ядерной доктрины, поскольку данный шаг является опасным и может привести к непоправимым последствиям.

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