Сатановский рассказал о неожиданном ответе РФ на ядерные угрозы союзников США

Странам Североатлантического альянса, а также другим союзникам Соединенных Штатов Америки не следует провоцировать Вашингтон в вопросе пересмотра ядерной доктрины, поскольку данный шаг является опасным и может привести к непоправимым последствиям.
Странам Североатлантического альянса, а также другим союзникам Соединенных Штатов Америки не следует провоцировать Вашингтон в вопросе пересмотра ядерной доктрины, поскольку данный шаг является опасным и может привести к непоправимым последствиям.
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