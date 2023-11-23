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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нойнер об уходе из биатлона: «Хотела жить нормально. Без преследователей, которые меня пугают, постоянных интервью и людей под окнами»

«Может, это прозвучит странно, но сейчас я почти не смотрю биатлон, а больше занимаюсь с детьми. Иногда включаю трансляции фоном, когда готовлю.

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