Волонтеров из САО ждут в Мариуполе

Добровольцы-строители могут пройти обучение в Москве Начался приём заявок на бесплатные курсы Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви для тех, кто хочет как волонтёр поехать в Мариуполь восстанавливать частные дома нуждающихся жителей.
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