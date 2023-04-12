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ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть награждено медалью за выдающиеся достижения в развитии инноваций

ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть награждено медалью за выдающиеся достижения в развитии инноваций

5 апреля исполнилось 95 лет со дня рождения Владимира Филановского, выдающегося советского нефтяника, бывшего первого заместителя Министра нефтяной промышленности СССР.

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