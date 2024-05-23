Народный фронт и власти ДНР запустили программу реабилитации и протезирования для участников СВО и жителей Донбасса

«На сегодня участниками проекта стали около 700 человек, из них 520 – защитники Донбасса. Все они получают поддержку и проходят комплексную реабилитацию, находятся на сопровождении с персональными координаторами.
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