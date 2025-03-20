Авария оставила более 11 тысяч приморцев без холодной воды

В Приморье организована проверка по факту аварии на магистральном трубопроводе холодного водоснабжения, в результате которой более 11 тысяч жителей Артёмовского городского округа остались без холодной воды, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.