Авария оставила более 11 тысяч приморцев без холодной воды

В Приморье организована проверка по факту аварии на магистральном трубопроводе холодного водоснабжения, в результате которой более 11 тысяч жителей Артёмовского городского округа остались без холодной воды, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
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