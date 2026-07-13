Космонавту Пескову присвоили звание Героя России

Российский космонавт Кирилл Песков был удостоен звания Героя России. Указ о его награждении подписал президент Владимир Путин, документ был размещен 13 июля на портале официального опубликования правовых актов.
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