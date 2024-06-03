О сортировке "украинцев"

Алексей Тан

белорус - это русский со знаком качества,======== О! как!... что называется ДОЖИЛИ.... евреи-хасиды, ЭТО и есть Русские, да ещё со знаком качества!???. Во ИСТИНУ... они ворьё, лжецы, и в придачу к этому, ещё и ШИЗОФРЕНИКИ!!.... а то что эти евреи-белярюси, воюют на стороне укро-нациков, так они же высшие, "со знаком качества"!😂.🤠🥸.