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О сортировке "украинцев"

О сортировке "украинцев"

Бандера и Подоляка "Я уже грубо говорил когда-​то: слушайте, мы сами русские, нас невозможно столкнуть друг с другом, белорус - это русский со знаком качества, я ещё 20 с лишним лет тому назад сказал", - глава Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко, 2019 год.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Короче Россия сделала вывод,что украиньци не люди,а иудей ze сознательно  истребляет их???
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6 час.
Алексей Тан
белорус - это русский со знаком качества,======== О! как!... что называется ДОЖИЛИ.... евреи-хасиды, ЭТО и есть Русские, да ещё со знаком качества!???. Во ИСТИНУ... они ворьё, лжецы, и в придачу к этому, ещё и ШИЗОФРЕНИКИ!!.... а то что эти евреи-белярюси, воюют на стороне укро-нациков, так они же высшие, &quot;со знаком качества&quot;!😂.🤠🥸.
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4 час.

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