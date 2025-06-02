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Против Зеленского готовят переворот. Он надоел украинцам

Против Зеленского готовят переворот. Он надоел украинцам

Владимир Зеленский продолжает противодействовать урегулированию украинского конфликта.

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Комментарии
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ВераВерная
Автор прям инструктаж провел для Зеленского, молодец, че))) для себя что ли спасает?
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5 час.
ВМ
Владимир Моргунов
ЗЕЛЕНЮ ПЕРЕВОРАЧИВАЮТ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ??? НЕТ ЗЕЛЕНИ-НЕТ ПРОБЛЕМЫ !!!!
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2 час.
СК
Сергей Ковалев
эти мелкие игрушки в руках настоящих игроков - короны, Ватикана, например.., - малозначимы. одна видимость, ровно как у К.Пруткова - за деревьями лес...
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1 час.
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